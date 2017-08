Vuilnisauto in Duitsland valt op personenauto. Vijf doden

Het incident vond plaats in het Duitse Nagold in de deelstaat Baden-Württemberg. De vuilniswagen nam een bocht en kiepte om en kwam terecht op de auto met een gezin met twee kinderen. In de auto zat ook een vijfde persoon. Alle werden ze door het gewicht van de vuilnisauto, zo'n 26 ton, geplat. Het vijtal was op slag dood.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Een technisch defect aan de wagen wordt niet uitgesloten.

De bestuurder van de vuilnisauto en zijn bijrijder zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren in een shock, zei een politiewoordvoerder. De brandweer heeft de lichamen uit de geplatte auto moeten bevrijden.