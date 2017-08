Bejaarde Amerikaan vast in lift, niemand komt hem helpen

Noodsignalen van de 82-jarige Isaak Komisarchik, die vast kwam te zitten in de lift van zijn appartement in Denver, werden niet opgemerkt. Een fout met fatale gevolgen.

De man zou twee keer op het noodknopje hebben gedrukt, maar er kwam voor hem geen hulp. Een maand later werd zijn lichaam aangetroffen. Dit schrijft The Washington Post.

Vier weken opgesloten

Isaak Komisarchik was sinds 6 juli vermist. Onderhoudsmonteurs troffen het lichaam van de man aan. Hij had vier weken opgesloten gezeten in een lift. Het waren buurtbewoners van Woodstream Village apartments in Denver die een vreemde geur opmerkten, die afkomstig leek van een parkeergarage die gerenoveerd werd. Toen de politie van Denver poolshoogte ging nemen, stuitte ze in de defecte lift op het levenloze lichaam van de man.

Monteurs slaan lift over

Hoe kon dit gebeuren? Volgens de autoriteiten heeft Komisarchik op de avond van 6 juli twee keer de alarmknop van de lift ingedrukt. Dat signaal kwam wel binnen bij een storingsdienst, maar niet bij de meldkamer van de brandweer. Monteurs hebben daarop twee van de drie liften in de flat gecontroleerd, maar sloegen uitgerekend de lift waar Komisarchik in zat over. Ook daarna merkte niemand Komisarchik op. De lift waarin de man zich bevond, zou volgens het onderhoudsbedrijf niet in gebruik zijn geweest, omdat de lift zich in een gedeelte van de parkeergarage bevond die op slot ging voor werkzaamheden. De lift was daarom buiten gebruik.

Stankoverlast

Familieleden dachten dat hij was vermist, omdat hij tekenen van dementie vertoonde. Ze verspreidden een vermissingsbericht via flyers en posters. Na klachten over stankoverlast werd de man uiteindelijk gevonden.Politie en brandweer onderzoeken nu wat er zich precies in de lift heeft afgespeeld en wat er misging met de alarmknop.