Olifanten redden toeristen in Nepal

Honderden toerisen in Nepal die door de vele overstromingen geen kant meer op konden, zijn door olifanten uit hun benarde positie bevrijd.

Op de ruggen van de dieren werden ze in veiligheid gebracht. Dit schrijft het AD maandag. Vlakbij de plaats Sauraha stroomde de rivier Rapti over en liepen hotels en restaurants onder water. Daardoor kwamen zo'n 600 toeristen in de omgeving van Chitwan National Park vast te zitten. Het park trekt veel toeristen uit India en China.

Reddingwerkers in Nepal hebben laten dat 26 van 75 districten door de hevige regenval last hebben van overstromingen en modderstromen, zo meldt de krant. Inmiddels zijn er al 70 mensen omgekomen en worden er tientallen vermist. Ook staan 60.000 huizen onder water.