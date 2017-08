Motorrijder verongelukt op Duitse snelweg voor ogen van zoontje

Een 43-jarige man uit Haarlem is maandag bij een motorongeluk in Duitsland om het leven gekomen.

De man kwam op een snelweg hard tegen de vangrail aan, kwam ten val en overleed ter plaatse. Dit meldt het Haarlems Dagblad dinsdag. De vrouw en het zesjarige zoontje zagen het ongeval voor hun ogen gebeuren. Volgens de Duitse politie is de man, waarschijnlijk doordat hij onwel is geworden, van zijn motor gevallen en hard op de vangrail terechtgekomen. Het jongetje zat in de zijspan bij zijn vader. Na de klap reden de motor en zijspan nog ongeveer tweehonderd meter door, voor ze tot stilstand kwamen. Zijn moeder reed op een andere motor net voor vader en zoon.

Het ongeval gebeurde rond 11.40 uur in de buurt van Kassel in het midden van Duitsland. De vrouw was op een afrit blijven wachten. Ze keek uit naar haar man en zoon en vroeg zich af waar ze bleven. . Zowel moeder en zoon zijn in shock en zijn overgebracht naar ziekenhuis.