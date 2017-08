'Mogelijk resten gevonden van de in 2005 verdwenen Natalee Holloway'

De vader van Natalee zou na een nieuwe tip menselijke resten hebben gevonden in een park op Aruba. echter, dna-onderozoek moet nog uitwijzen of de resten van zijn verdwenen dochter zijn. De resultaten van het onderzoek zullen volgende maand bekend zijn. De vader van Natalee Holloway, Dave Holloway, onthulde de vondst woensdag in het NBC-programma Today. https://www.today.com/video/natalee-holloway-s-father-talks-about-invest...

De tip kwam van een man genaamd Gabriël, die samenwoonde met John, de beste vriend van Joran van der Sloot. Joran zou aan John verteld hebben dat hij de drug GHB in het drankje van Natalee had gedaan, waarna de 18-jarige Natalee in haar eigen braaksel stikte. Daarop belde Joran met zijn vader Paulus die met een jute zak kwam, waarna de twee haar lichmaam begroeven in het park. Dit meldt de Britse krant Daily Mail woensdag.