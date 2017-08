'Leden Duitse militaire elite-eenheid brengen Hitlergroet op feestje'

Ook werd er naar rechts-extremistische muziek geluisterd. Dit maakt het onderzoeksprogramma Panorama van de Duitse publieke omroep ARD bekend. De ARD heeft de informatie verkregen van één bron, die volgens hen zeker betrouwbaar is.

Het incident vond al in april plaats. De anonieme bron, die de ARD aanduidt als 'Anna', zou uitgenodigd zijn door een bevriende KSK-soldaat om de hoofdprijs te zijn voor de commandant. Daarmee wordt bedoeld dat hij dan seks met haar zou hebben. Anna was daarmee akkoord gegaan. Dat het niet zo ver gekomen is, komt omdat de commandant te dronken zou zijn geweest.

Toen er later op de avond bij het kampvuur muziek van de rechts-extremistische rockgroep Sturmwehr gedraaid werd, vond een een oudere militair dat het tijd werd om de rechterhand te heffen en de Hitlergroet te brengen. Volgens getuige Anna volgden vier militairen deze oproep op. Ook de commandant deed mee. Er zou sprake zijn geweest van een euforische stemming, waarbij uit volle borst met de muziek werd meegezongen.

Het Duitse leger doet onderzoek naar de gebeurtenissen op het feest.

