Tweede terreuraanslag Spanje, 7 gewonden in badplaats Cambrils

Spanje is na de bloedige aanslag in Barcelona donderdagmiddag rond 17.00 uur op de Ramblas vannacht weer slachtoffer geworden van een nieuwe aanslag.

Toeristen overreden

Dit keer was de Spaanse badplaats Cambrils doelwit van 5 terroristen die met een auto 7 mensen hebben overreden waaronder een politieagent, zo melden de Spaande media vrijdag. Twee van de 7 gewonden verkeren in kritieke toestand.

Bomvesten

De politie heeft de 5 vermoedelijke terroristen neergeschoten. Daarbij stierven 4 terroristen direct, een vijfde overleed een paar uur later. De terroristen droegen bomvesten. De aanslag gebeurde in de Spaande badplaats Cambrils dat 120 kilometer ten zuidwesten van Barcelona gelegen is. De Spaanse politie zegt dat er een verband is met de aanslag donderdagmiddag op de Ramblas in Barcelona.

Drie dagen rouw

De Spaanse overheid heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Vrijdagmiddag om 12.00 uur wordt er een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de doden van de aanslag op de Ramblas.