Politie nog steeds op jacht naar bestuurder busje

De man is nog steeds op de vlucht. Na onderzoek is de Catalaanse politie er steeds meer van overtuigd geraakt dat niet de 17-jarige Moussa Oukabir de chauffeur van de bestelbus was die dood en verderf zaaide toen hij zigzaggend over Ramblis reed, maar Younes Abouyaaqoub. Omdat Abouyaaqoub.mogelijk het land uit probeert te komen (of al in Frankrijk is) worden de grenzen extra bewaakt en zoekt ook de Franse politie. Abouyaaqoub. is vermoedelijk gevlucht in witte Kangoo, zo meldt Welingelichtekringen. De politie kwam tot deze conclusie nadat zij veel getuigen had gehoord die de bestuurder van het busje hadden zien wegvluchten.

Gisteren dacht de politie nog dat de bestuurder van het bestelbusje misschien dood zou zijn net als de vijf in Cambrils donderdagnacht werden doodgeschoten door de politie. Maar nu maakt zij volop jacht op Younes Abouyaaqoub, die ook uit Ripoll komt. Dit melden meerdere media zaterdag.