Honderden Nederlanders urenlang vast in gestrande trein

Door hevig noodweer in Oostenrijk brak een bovenleiding en kon de trein met 900 passagiers, vooral Nederlanders, niet verder rijden. De trein vertrok vrijdagmiddag om 15.15 uur uit Boedapest maar stond vanaf middernacht vast. Inmiddels rijdt de trein weer. Hij is om 18.00 uur weer vertrokken uit Andorf en komt op z'n vroegst morgenochtend om 07.00 uur aan op eindstation Amersfoort. Dit meldt de NOS zaterdag.

De Sziget-express heeft de hele nacht en een groot deel van de dag stilgestaan op het Oostenrijkse station Andorf,. Bij elkaar zo'n 18 uur. Gelukkig voor de reizigers stond de trein stil bij een station. Zo konden de gestrande reizigers dus naar buiten om de benen te strekken of wat te kopen bij de plaatselijke supermarkt. De sfeer bleef goed. De jongeren heilden zich bezig met Netflix kijken en kaartspelletjes.

In Oostenrijk kreeg men te maken met zeer slecht weer.: windstoten van 120 kilometer per uur, hevige regenval en blikseminslag. Daardoor is het treinverkeer bij de Oostenrijks-Duitse grens dus stilgelegd. In Oostenrijk kwamen twee mensen om en raakten zo'n honderd mensen gewond toen een feesttent instortte.Woordvoerder van Travel festival Ruud Bongaerts laat aan de NOS weten dat er nog geprobeerd is om de treinreizigers zo snel mogelijk weg te krijgen, maar dat dat niet lukte. Bogaerts tegen de NOS: 'Voor en achter de trein staan andere treinen, dus we kunnen geen kant op. Ook hebben we geprobeerd om bussen naar de trein te krijgen, maar de situatie is door het noodweer zo slecht in Oostenrijk dat de bussen daar niet kunnen komen.'