Resten derde persoon in ontplofte terroristenwoning Alcanar

Meer dan honderd gasflessen

De afgelegen woning in het Spaanse Alcanar ontplofte woensdag, een dag voor de aanslagen in Barcelona en Cambrils, en werd compleet verwoest door de kracht van de explosie. Er werden tussen de brokstukken eerder al twee lichamen aangetroffen en nu dus ook lichaamresten van een derde persoon. In en rond de ontplofte woning trof de politie ruim honderd gasflessen aan.

Jacht op Younes Abouyaaqoub

Intussen is de Catalaanse politie nog steeds op zoek naar Younes Abouyaaqoub (22). De man is nog steeds op de vlucht. Na onderzoek is de Catalaanse politie er steeds meer van overtuigd geraakt dat niet de 17-jarige Moussa Oukabir de chauffeur van de bestelbus was die dood en verderf zaaide toen hij zigzaggend over Ramblis reed, maar Younes Abouyaaqoub.