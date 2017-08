Belgische leraren melden radicalisering onder kleuters'

Ze noemen andere kinderen 'varkens' en 'ongelovigen'. Ook zouden de kinderen ' met de vinger over de keel bewegingen maken'. Dit staat in een intern verslag van het voorbije schooljaar, dat de Belgische krant Het Laatste Nieuws, kon inkijken.

In het interne verslag van de Dr. Ovide Decroly-kleuterscholen in Ronse beschrijft de juf het problematische gedrag van kinderen uit haar klas als volgt: 'Indoctrinatie bij kleuters, Arabische verzen uit de Koran citeren tijdens de speeltijd, niet naar school komen omdat onze schoolvisie niet past binnen de geloofsovertuiging. Op vrijdag niet naar school komen om godsdienstige redenen. Een kleuter heeft al een vriend in Marokko waar ze later mee zal trouwen. Een meisje weigert om een jongen een hand te geven en om naast een jongen in de rij te staan.'

De leraren hebben geprobeerd er met de ouders over te praten. Maar volgens hen lachen die erom en steunen zij hun kinderen.