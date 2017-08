'Gevonden romp is van vermiste journaliste Kim Wall'

Volgens de Deense politie is de meneselijke romp die mandag is gevonden bij de kust van Kopenhage vande Zweedse onderzoeksjournaliste Kim Wall.

De politie liet woensdagavond weten dat DNA-tests hebben uitgewezen dat de gevonden resten van de journaliste zijn. Het lichaam werd aangetroffen zonder hoofd, armen en benen. Dit melden meerdere media woensdag. De politie heeft al vastgesteld dat het hoof en beide benen en armen doelbewust van het lichaam zijn verwijderd. En aan de romp was een stuk metaal bevestigd, zo weet het AD. Deense politie: 'Hoogstwaarschijnlijk om het lichaamsdeel te laten zinken.'

Deense uitvinder opgepakt

De 30-jarige Walls was op 10 augustus voor een verhaal over de Deense uitvinder Peter Madsen (46) aan boord gestapt van diens zelfgebouwde onderzeeër. Op 11 augustus zonk de onderzeeboot ten zuiden van Kopenhagen en werd Madson uit het water gehaald. Het lichaam van Kim Wall werd niet in de boot aangetroffen. Volgens de uitvinder was de boot gezonken door technische problemen, maar later bleek uit onderzoek dat het opzet was. De Deense uitvinder werd vervolgens door de politie opgepakt. Hij zit vast op beschuldigingen van dood door ernstige nalatigheid, maar de aanklacht wordt vermoedelijk aangescherpt.

Kim Wall was freelance journaliste. Ze studeerde in Parijs, Londen en New York en schreef voor de New York Times, The Guardian en South China Morning Post.