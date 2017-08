Ruim duizend dansende robots verbreken oude record

Onlangs werd in China het nog geen jaar 'oude' Guinness World Records record van 1007 robots die tegelijkertijd dansen verbroken. Het lukte WL Intelligent Technology Co, Ltd in Guangzhou, Guangdong, China om maar liefst 1069 zogenaamde 'Dobi'-robots tegelijkertijd spreekwoordelijk 'de beentjes van de vloer' te krijgen.