Hongarije woedend over uitlatingen Nederlandse ambassadeur

Hongarije heeft zijn ambassadeur uit Nederland teruggeroepen. Dit naar aanleiding van de kritische opmerkingen van de vertrekkende Nederlandse ambassadeur Gajus Scheltema in Boedapest over de rechtseregering van Orbán. Dit melden meerdere media vrijdag.

De Hongaren eisen excuses en als die er niet komen zullen de Hongaren verdere diplomatieke stappen nemen. De betrekkingen met Nederland worden op het hoogste niveau tijdelijk opgeschort.

Afscheidsinterview Scheltema

De diplomatieke rel ontstond na een afscheidsinterview dat Gajus Scheltema deze week geeft aan het links-liberale weekblad 168 Ora. In het interview vergelijkt de Nederlandse ambassadeur de retoriek van de Hongaren met die van moslimterroristen. Volgens Scheltema creëren ze vijanden volgens hetzelfde principe. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken noemt de uitlatingen schandalig. De vertrekkende Nederlandse ambassadeur is niet meer welkom op het ministerie.

Koenders: Geen verband tussen terreur en het optreden Hongaarse regering

De Nederlandse minister Koenders zei vanochtend over de zaak dat hij zich niet kan voorstellen dat de ambassadeur een verband heeft willen leggen tussen terreur en het optreden van de Hongaarse regering. Dat is volgens hem ook niet iets wat Nederland vindt. Koenders in het Eindhovens Dagblad: 'Voor mij is in ieder geval duidelijk dat er geen relatie is tussen terreur en het optreden van de Hongaarse regering'.