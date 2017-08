Turkse Nederlander uit Turkse cel, maar nog wel verdachte

Caliskan was opgepakt op verdenking van 'steun aan terroristen' en mag het land nog niet verlaten. Dit melden meerdere media vrijdagavond.

Proces in Turkije afwachten

Vanochtend leek het er nog op dat Caliskan in tegenstelling tot andere verdachten in zijn zaak in de cel moest blijven. De andere verdachten kwamen gisteren al vrij. Er was geen verklaring gegeven voor de langere detentie van Caliskan. Maar vrijdagmiddag twitterde minister Koenders van Buitenlandse Zaken: Ministerie van BZ: Koenders: 'Volkan vrijgelaten, kan proces in Turkije afwachten. @MinBZ blijft hem actief bijstaan, opdat hij snel duidelijkheid krijgt.'

Spandoek met steunbetuiging

Volkan Caliskan (24) komt uit Harderwijk en zat twee weke vast.Hij werd opgepakt toen hij in een stadion achter een spandoek zat met daarop een steunbetuiging aan twee Turkse hongerstakers. Dat waren leraren die in de nasleep van de couppoging, vorig jaar., waren ontslagen. Volgens de Turkse regering zijn de hongerstakers terroristen.

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken zei vanochtend nog dat Nederland "tot op het hoogste ambtelijke niveau" heeft geprobeerd om Caliskan vrij te krijgen.