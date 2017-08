Terrorist bij Buckingham Palace had 1,2 meter lang zwaard

Rechercheurs van de Met’s Counter Terrorism Command hebben een onderzoek ingesteld nadat de drie agenten gewond raakten bij het terreur incident. Kort na 20.30 uur reed een auto in de buurt van Buckingham Palace opzettelijk een politiebusje klem en dwong het voertuig tot stoppen door met zijn auto ervoor stil te gaan staan.

Ongewapende agenten

De drie ongewapende politieambtenaren van de Westminster-gemeente kwamen uit het politiebusje liepen naar de auto, een blauwe Toyota Prius. Terwijl ze de bestuurder die als enige in de auto zat aanspraken op zijn actie, pakte de man plotseling een groot zwaard met een lengte van 1,2 meter dat op de vloer aan de passagierszijde lag.

Snel handelen agenten

De agenten grepen direct in en wisten de man, die herhaaldelijk 'Allahu Akbar' schreeuwde, uiteindelijk met behulp van pepperspray te ontwapenen en te arresteren.

Twee agenten werden door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar zij aan hun verwondingen zijn behandeld. Zij mochten vervolgens het ziekenhuis weer verlaten. De derde agente kon ter plaatse aan zijn lichte verwondingen worden behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis.

Verdachte

De 26-jarige verdachte uit Luton, een plaatsje op ongeveer 40 kilometer ten noorden van het centrum van Londen, werd gearresteerd op verdenking van het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel van politieagenten en op grond van de Terrorism Act 2000. De man is in bewaring gesteld in een cel van een politiebureau in het centrum van Londen.