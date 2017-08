Doden, veel wateroverlast en alligators in de straat na orkaan Harvey

Tot nu toe zijn er drie doden te betreuren. Dit melden verschillende media zondag. De hevige regenval veroorzaakt veel wateroverlast, onder meer in Housten, waar 2,3 miljoen mensen wonen. Snelwegen en belangrijke straten lopen vol met water. Lokale autoriteiten laten een paar uur na de storm weten dat al 50 plekken in de stad zijn overstroomd.

Rockport

De brandweer van de zwaar getroffen kuststad Rockport heeft laten weten dat het dodental door Harvey inmiddels is gestegen tot drie. Bij Rockport kwam de orkaan Harvey aan land. Reddingswerkers zijn in Texas nog op zoek naar meer slachtoffers in verwoeste huizen en woonwagen. Veel bomen en elektriiciteitsmasten zijn omgewaaid en er zitten duizenden mensen zonder stroom. Ook mobiele telefonie is niet meer mogelijk/. Door het puin dat op de weg zijn veel kustplaatsen van de buitenwereld afgesloten.

Er zijn 1800 militiairen ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. Ook de omvangrijke olie- en gasindustrie is de Golf van Mexico is door het noodweer getroffen. Van ruim honderd productieplatforms is het personeel geëvacueerd, boorinstallaties zijn stilgelegd.

Alligators en slangen

Niet allen mensen maar ook dieren hebben last van de onverwachte regenval. Vooral alligators en slangen zullen droge gebieden gaan opzoek, waardoor de dieren op verschillende pleken te zien zijn. Volgens de Belgische krant De Morgen zullen in de zwaarst getroffen gebieden naar schatting 500.000 alligators op hol slaan en opduiken op opritten, onder geparkeerde auto's en op stoepen.