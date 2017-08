Japanners opgeschrikt door Noord-Koreaanse raket

De raket vloog enkele minuten over het noordelijke eiland Hokkaido, waarna hij in drie stukken in de Stille Oceaan terechtkwam. Dit melden verschillende media dinsdag.

Waarschuwing per sms

Kort nadat de raket over het Japanse grondgebied was gevlogen, ontvingen miljoenen Japanners in het noorden van het land een waarschuwing per sms. In het bericht stond de tekst: 'Kort geleden is waarschijnlijk een raket over dit gebied gevlogen. Kom niet in de buurt van verdachte objecten, maar bel meteen de politie of de brandweer. Zoek dekking in veilige gebouwen of in een schuilkelder.' Dit meldt RTL Nieuws.

VN Veiligheidsraad

De president van Zuid-Korea Moon-Jae-in reageerde hevig. Hij liet gevechtsvliegtuigen bommen afwerpen bij de oostkust, niet ver van de grens met Noord-Korea. Zowel Noord- als Zuid-Korea willen nu dat de VN-Veiligheidsraad zo spoedig mogelijk bij elkaar komt. Het is voor het eerst dat Noord-Korea de middellangeafstandsraket afvuurde die gemaakt is om een nucleaire lading te vervoeren.