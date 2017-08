Elf aanhoudingen bij oprollen jointfabriek

De politie heeft tien vrouwen en een man aangehouden aan de Industrieweg. Dat gebeurde nadat bij een integrale controle met de gemeente Waalwijk en de netbeheerder samen een jointfabriek werd ontdekt. In het pand werden joints voor gedraaid en verpakt voor gebruik in de coffeeshop.

Politie, gemeente en Enexis gingen op woensdagmiddag 30 augustus de loods binnen in het kader van een controle. Al snel bleek dat er in de loods op grote schaal hennep en hasj tot joints gedraaid werden en vervolgens ingepakt. Alle aanwezigen zijn aangehouden en in verzekering gesteld. De loods wordt op het moment van schrijven onder leiding van de officier van justitie doorzocht. Tot nu toe zijn minstens enkele kilo’s drugs in beslag genomen.