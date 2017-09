Tal Afar bevrijd van ISIS door Iraakse leger

Grote waardering Iraakse leger

'De verrassend snelle bevrijding van Tal Afar is het zoveelste goede resultaat in de internationale strijd tegen ISIS. Ik heb grote waardering voor het Iraakse leger, dat opnieuw een moedige operatie heeft uitgevoerd. Mijn gedachten gaan uit naar de inwoners van Tal Afar, die de afgelopen jaren enorm hebben geleden', stelt Koenders.

Steun voor bevolking

'De Iraakse bevolking in de bevrijde gebieden heeft ook nu onze steun nodig, onder andere op het gebied van wederopbouw, verzoening en traumaverwerking. Nederland steunt verschillende projecten op deze terreinen'.

'We moeten realistisch blijven; dit is niet het einde van de militaire strijd. ISIS beheerst nog een aantal gebieden in Irak, die niet makkelijk zijn om te heroveren. En in Syrië, waar de situatie vele malen complexer is, heeft ISIS ook nog een significante aanwezigheid'.

Pas het begin

'Bovendien is een militaire overwinning pas het begin. Zonder stabilisatie, veiligheid en inclusief bestuur in de bevrijde gebieden, zal de voedingsbodem voor ISIS blijven bestaan en kunnen we niet spreken van een duurzame overwinning. Het is tot slot van groot belang dat de verschillende troepen zich altijd aan het humanitair oorlogsrecht houden en mensenrechten waarborgen', aldus Koenders.

Tel Afar of Tal Afar en Telafer, in het lokale Turkse dialect, is een stad in het noorden van Irak. De stad ligt vlak bij de grens met Syrië. In de stad wonen voornamelijk Iraakse Turkmenen.