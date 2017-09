Rode Kruis opent ikbenveilig.nl voor orkaan Irma

'Via de website kunnen bewoners van de Cariben hun naasten laten weten dat zij in veiligheid zijn. Het is de eerste keer dat de site wordt open gezet in verband met een ramp op de Antillen', aldus Het Rode Kruis.

Op www.ikbenveilig.nl kunnen betrokkenen bij een noodsituatie een bericht plaatsen om dierbaren te laten weten dat ze in veiligheid zijn. Tegelijkertijd kunnen familie en vrienden van betrokkenen op ikbenveilig.nl zoeken naar een bericht van de betrokkene, ook wanneer zij zelf geen toegang hebben tot sociale media. Door inzet van de site hoopt het Rode Kruis onnodige ongerustheid te voorkomen bij familie en vrienden op de Antillen en eventuele naasten in Nederland.

Geef aan dat je veilig bent

Alle bewoners van het getroffen gebied kunnen, nadat de orkaan aan land is gekomen, melden of zij in veiligheid zijn via de site. Na een dergelijke ramp kan het zijn dat telefoonverkeer niet meer mogelijk is. Vaak blijft het data-netwerk langer in stand. Het Rode Kruis meldt nu vast dat deze mogelijkheid er is, zodat getroffenen zich direct veilig kunnen mensen na de ramp.

Privacy slachtoffers

Zoeken naar een getroffene kan op basis van persoonlijke informatie, zoals naam, geboortedatum en e-mailadres, die het slachtoffer bij de registratie beschikbaar stelt. Informatie over andere slachtoffers blijft afgeschermd. Zo blijft de privacy van slachtoffers gewaarborgd.