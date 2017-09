Eerste videobeelden schade door orkaan Irma

Videobeelden

Vlak nadat de orkaan over het eiland was geraasd kwamen de eerste videobeelden

online van de schade die Irma heeft aangericht. Het eiland heeft te maken met grote overstromingen, woningen en auto's zijn zwaar beschadigd. Diverse lokale radiostations vielen uit. Het is op dit moment nog niet bekend of er ook gewonden of dodelijke slachtoffers zijn te betreuren.

Richting Florida

Irma beweegt met een verplaatsingssnelheid van ongeveer 26 km/h in noordwestelijke richting naar de Amerikaanse staat Florida waar zij naar verwachting maandagmiddag lokale tijd zal aankomen. Gedurende woensdag zal de orkaan verder noordwestelijk naar noord-oost-eilanden gaan en naar verwachting ook de komende dagen haar kracht in de 4 of 5 behouden.