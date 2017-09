Zusters gluren en roddelen over omvang penis patiënt

Vijf vrouwelijke verpleegkundigen van het Denver Health Medical Center in de VS zijn geschorst omdat ze stiekem naar de penis van een overleden man hadden gekeken. Daarna bespraken ze met elkaar hun bevinding.

Een andere verpleegster ving het gesprek op en stelde de leidinggevende op de hoogte, zo meldt de Amerikaanse nieuwszender Denver7.

Na intern onderzoek bleken de dames meerdere malen te hebben gekeken naar de omvang van de man z'n penis toen hij buiten bewustzijn was. Dat gebeurde volgens de nieuwszender ook toen de man was overleden en al in een lijkzak lag.

Vier van de vijf verpleegkundigen zijn na een schorsing inmiddels weer aan het werk met een aantekening in hun dossier. Een van hen heeft ontslag genomen. De politie is verder niet bij het onderzoek betrokken omdat er te weinig bewijs was om hen strafrechtelijk te vervolgen.