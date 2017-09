Live: José bereikt Florida, ten minste 22 doden

José heeft in kracht toegenomen en heeft met windsnelheden van 210 km per uur het zuidelijke puntje Keys bereikt. De orkaan was afgezwakt tot een categorie 3, maar is bij het aan land gaan weer een categorie 4.

Inmiddels zitten 400.000 huishoudens al zonder stroom. De verwachting is dat de orkaan golfen van 4 meter hoog produceert. De autoriteiten hadden de afgelopen dagen al gewaarschuwd voor de orkaan met een diameter van 50 a 60 kilometer. Wie het gebied kon verlaten werd geadviseerd dit ook te doen.

Volgens de lokale autoriteiten zijn er al ten miste 22 personen om het leven gekomen.