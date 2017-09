Nog meer militairen naar Sint Maarten

Zondag is opnieuw een C-17-vliegtuig van Defensie vanaf Eindhoven vertrokken. Aan boord 40 ton voedsel, water en medisch materiaal. Vanuit Curaçao zijn 48 militairen onderweg. Dat brengt het totaal aantal militairen op Sint Maarten nu op 392. Maandag en dinsdag volgen er nog meer, tot in totaal zo’n 550 militairen.

Evacuaties

De evacuatie van mensen met een medische urgentie is afgerond. Dat had de hoogste prioriteit. Dat waren bijvoorbeeld patiënten die een nierdialyse nodig hadden, of mensen die net een operatie achter de rug hadden.

Daarna zijn zwaargetroffen gezinsleden van Nederlandse hulpverleners en uitgezonden personeel geëvacueerd.

De evacuatie van toeristen loopt, daar is nu capaciteit voor. Als er capaciteit is, kunnen ook andere mensen geëvacueerd worden die niet permanent op Sint Maarten wonen, maar er tijdelijk verblijven (bijv. voor werk of studie).

Hulpverlening op grote schaal

Vanaf maandag start op nog grotere schaal de distributie van voedsel en water op verschillende locaties. Patrouilles hebben de bevolking hierover geïnformeerd.

Om drinkwater te maken uit zeewater, zijn er ontziltingsapparatuur en zuiveringstabletten onderweg naar Sint Maarten.

USAR

Het USAR (Urban Search and Rescue) gaat met een team van 59 mensen naar Sint Maarten. Het zal helpen met de coördinatie van de noodhulpverlening, humanitaire noodhulp bieden en de civiele hulpdiensten op het eiland ondersteunen.

USAR.NL is een team van professionals met zoek- en reddingspersoneel, verpleegkundigen en artsen, bouwkundigen, ondersteunend personeel en leidinggevenden.