Opnieuw stikt Belgische peuter in Babybel-kaasje

Het zat vast in zijn keel, waarna het jongetje stikte. “De babysit heeft alles gedaan om hem te redden”, zeggen de ouders. “Maar de ­hersenschade was te groot. Dokters hebben de beademingsmachine stopgezet.”

Het kindje, een jongen van 2 jaar en 8 maanden oud uit een gezin van drie, overleed op 8 september nadat het enkele dagen in coma lag.

Voor zover bekend is het het derde geval in België in drie jaar tijd. In 2015 stierf een peuter van achttien maanden in La Louvière nadat het in een Babybel-kaasje gestikt was. In 2016 kwam een kind van twee om in Vorselaar. Experts pleiten ervoor waarschuwingen te zetten op de verpakkingen van ­voeding.