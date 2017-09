Trump dreigt met 'totale vernietiging Noord-Korea' als deze niet stopt met nucleaire wapens

'Rocket Man'

Trump noemde Kim Jong-un in zijn speech 'Rocket Man' en zei dat deze op een zelfmoordmissie is voor zichzelf en zijn regime. De VS is klaar, bereid en in staat om in te grijpen zei Trump maar voegde daar aan toe dat hij hoopt dat het niet nodig zal zijn.

Elke samenwerking stoppen

Trump benadrukte ook dat 'elke samenwerking met Noord-Korea moet worden beëindigd'. Daarnaast waarschuwde Trump voor toenemende bedreigingen uit Noord-Korea en Iran, en zei: 'De plaag van onze planeet is een groep van schurkregimes.'