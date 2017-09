Gewonden in Londen na aanval met bijtende stof

In de Britse hoofdstad Londen zijn zaterdagavond tenminste zes personen gewond geraakt nadat zijn slachtoffer werden van een aanval met een bijtende stof. Dit laat de Londense politie weten.

In een winkelcentrum spoot een groep maan iets voor 20.00 uur een bijtende stof in de lucht. Hier voorafgaand zou een opstootje hebben plaatsgevonden tussen twee groepen. Nadat de stof gespoten was, sloegen beide groepen op de vlucht.

Volgens de politie heeft geen van de slachtoffers levensbedreigende verwondingen opgelopen. Drie van hen moesten naar een ziekenhuis voor behandeling.

De politie heeft één verdachte kunnen aanhouden. Een jongen van 15 jaar wordt verdacht van het toebrengen van lichamelijk letsel. Men gaat er niet vanuit dat het om een terroristische aanval gaat.