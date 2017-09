'Vrouw doodt haar kindje en verbrandt lichaampje op barbecue'

In het Belgische Zemst heeft de politie gisterenmiddag een verkoold kinderlijkje aangetroffen op een barbecue bij een woning. De 27-jarige moeder werd in de woning aangetroffen en is met zware koolmonoxidevergiftiging overgebracht naar het ziekenhuis.