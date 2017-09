OM eist vijf jaar cel tegen Haagse politiemol

In augustus 2015 kreeg de politie een melding van een getuige die op de hoogte was van de praktijken van de hoofdverdachte, een 28-jarige inwoner van Moordrecht. Daarop startte de Rijksrecherche een onderzoek dat op 1 juni 2016 leidde tot de aanhouding van de agent en vier medeverdachten.

Het gaat daarbij onder meer om een 28-jarige man uit Den Haag. Deze vriend van de hoofdverdachte heeft volgens het OM de hoofdagent omgekocht en was diens contactpersoon. De hoofdagent zocht in de systemen van uniformdienst naar meldingen van hennepkwekerijen en gaf de adresgegevens daarvan door aan de vriend.

Op de tenlastelegging staan 32 adressen die de hoofdagent tussen augustus 2015 en juni 2016 heeft doorgegeven. Maar volgens het OM is dat slechts het topje van de ijsberg. Zo zijn later op verschillende iPhones van de hoofdagent foto’s gevonden van beeldschermen met politie-informatie. Het gaat om 199 foto’s, genomen tussen januari 2014 en oktober 2015. Ook luisterde de hoofdagent tijdens acties van zijn handlangers meldkamergesprekken uit via zijn portofoon. Zo kon hij hen op de hoogte houden van de eventuele komst van de politie.

De andere verdachten zijn twee broers uit Leidschendam van 30 en 28 jaar oud, tevens neven van de vriend. Volgens het OM hielpen zij hem bij het leeghalen van de hennepplantages. De laatste verdachte is een 35-jarige man uit Wateringen die betrokken was bij een van de pogingen inbraak.

Het Rijksrecherche-onderzoek heeft geruime tijd geduurd. Daarbij zijn onder meer verschillende telefoons getapt. Desondanks duurde het maanden voordat er voldoende bewijs verzameld was om tot aanhouding over te kunnen gaan. Dat kwam vooral doordat de verdachten zeer gewiekst te werk gingen en bijvoorbeeld geregeld wisselden van telefoon.

In de periode dat de taps liepen, zijn alleen pogingen inbraak gedaan. De reden daarvoor was dat de hennep nog niet oogstrijp was en dus ook niet werd meegenomen. De inbraken werden niet voltooid en staan daarom als pogingen inbraak op de tenlastelegging.

Het OM neemt het de voormalige hoofdagent zeer kwalijk dat hij jarenlang zijn positie heeft misbruikt voor criminele activiteiten. Hij heeft weliswaar bij de inbraken niet zelf een koevoet in de deur gezet, maar wel de benodigde informatie verstrekt. En soms zelfs vanaf zijn werkplek of vanaf huis de inbraak ‘live’ via de telefoon gecoördineerd. Door zijn acties heeft de man niet alleen strafbare feiten gepleegd; hij heeft het vertrouwen dat mensen in de politie moeten kunnen hebben, ernstig geschaad.

De voormalige hoofdagent heeft het lekken van de informatie bekend maar stelt dat dat een vriendendienst was; hij zou er niet voor zijn beloond. De officier van justitie vindt dat volstrekt ongeloofwaardig en wijst op tapgesprekken waarin over geld werd gesproken.

De officier van justitie eiste tegen: