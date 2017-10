Dodental schietpartij Las Vegas loopt op naar 58

Bij een schietpartij bij een concert in Las Vegas zijn zeker 58 doden gevallen en raakten meer dan 400 mensen gewond toen een schutter vanuit een hotelkamer het vuur opende op de bezoekers.

Automatisch vuurwapen

Met een automatisch vuurwapen opende de schutter het vuur op de concertgangers van een groot countryfestival in Las Vegas. Volgens de politie vielen daarbij minstens 58 doden en raakten nog eens meer dan 400 mensen gewond door de kogelregen. Autoriteiten verwachten dat het dodenaantal nog kan oplopen.

Dader dood

De politie opende direct de klopjacht en vond de reeds overleden schutter in een hotelkamer op de 32e verdieping van het Mandalay Bay-hotel. De dader had zichzelf doodgeschoten en handelde alleen. De politie gaat ervan uit dat de dreiging voorbij is. Op de beelden die bezoekers online hebben gezet, zijn de schoten te horen. Als het tot de bezoekers doordringt dat het om geweerschoten gaat breekt paniek uit en zoekt men dekking.

Veel gewonden werden in privé-auto's naar ziekenhuizen afgevoerd. De politie heeft de omgeving rond het Mandalay Bay-hotel aan de Strip in Las Vegas afgesloten. Ook het vliegverkeer op de internationale luchthaven van de stad was stilgelegd vanwege de schietpartij.