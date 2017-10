Hoofd en benen Zweedse journaliste Kim Wall gevonden

Hoofd en benen

'Bij het duiken in Kögebukten in Öresund, werd het hoofd, de benen en kleding in van de Zweedse journalist gevonden ', zo heeft Jens Møller, adjunct-politie-inspecteur bij de politie van Kopenhagen, op een persconferentie op het hoofdbureau van politie in Kopenhagen laten weten en hij spreekt dan ook van een 'doorbraak' in het onderzoek.

Mes in zak

Bij nieuwe duiken in de baai Kögebukten in het gebied waar eerder werd gezocht werden de verschillende lichaamsdelen en kleding in zakken gevonden. Ook werd in één van de gevonden zakken een mes aangetroffen.

Peter Madsen

Uitvinder Peter Madsen zit op dit moment nog steeds vast op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Kim Wall. Zijn verklaring dat de vrouw is overleden toen een zwaar luik van de duikboot op haar hoofd zou zijn gevallen komt niet overeen met de bewijzen die de politie inmiddels heeft vergaard.