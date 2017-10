Meerdere gewonden bij steekpartij op plein in München

De dader zou met een mes op willekeurige voorbijgangers hebben ingestoken. Der Spiegel meldt op basis van politiegegevens dat er niemand in levensgevaar verkeert. Inmiddels heeft de politie een persoon aangehouden, maar het is nog onduidelijk of het de dader is en wat zijn motief was.

Omwonenden van het plein waar de steekpartij plaatsvond, de Rosenheimer Platz, werden door de politie opgeroepen om binnen te blijven. Ambulances en andere hulpdiensten rukten massaal. Ook waren er helikopters boven de stad te zien en klonken er overal politiessirenes.

De Rosenheimer Platz is een druk plein net buiten het oude centrum van München waar veel bussen en metro's stoppen.