Agenten trekken wapen tijdens aanhouding

Aan het eind van de middag is een 27-jarige man uit Oost-Souburg in de Van de Spiegelstraat aangehouden. Hij wordt verdacht van bedreiging met met een vuurwapen.

Omstreeks 17.15 uur belt een man naar de meldkamer en deze vertelt dat hij zojuist voor zijn woning in de Bloemenlaan door een man is bedreigd met een vuurwapen. Vervolgens zou deze op de fiets zijn vertrokken richting de Paul Krugerstraat. Een aantal agenten worden naar het incident gestuurd om de verdachte aan te houden. Op een gegeven moment ziet een hondengeleider de man fietsen op de Paul Krugerstraat in de buurt van De Lannoystraat.

Speciale aanhoudingsprocedure

Agenten naderen de man, die inmiddels in de Van de Spiegelstraat is aangekomen, omzichtig met getrokken vuurwapen. Omstanders worden gevraagd om vrij baan te maken. De verdachte is om 17.25 uur volgens een speciale aanhoudingsprocedure voor vuurwapengevaarlijke verdachten aangehouden. Hij moest op straat knielen en zijn handen in zijn nek houden. Daarna is hij geboeid afgevoerd naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg. De man is een bekende van de politie. Hij heeft verschillende geweldszaken op zijn naam staan.

Geen vuurwapen gevonden

Bij de verdachte is geen vuurwapen gevonden. Een uitgebreide zoektocht in de directe omgeving heeft ook geen resultaat opgeleverd. Om uit te sluiten dat de man het vuurwapen in één van de ondergrondse afvalcontainer heeft gegooid, worden deze door de gemeentelijke reinigingsdienst in een vrachtwagen geleegd. De inhoud wordt op een terrein aan de Edisonweg nader onderzocht.