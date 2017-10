Catalonië heeft onafhankelijkheid uitgeroepen

De senaat van de Spaanse regering geeft premier Mariano Rajoy daarop toestemming artikel 155 van de grondwet in te schakelen. Dat betekent dat het bestuur van Catalonië in handen komt van de Spaanse overheid.

Intussen vieren de voorstanders van onafhankelijkheid feest op straat in Barcelona en andere plaatsen in Catalonië. Hoe de regering van Spanje van plan is om in te grijpen is nog onduidelijk. Naar verwachting zal de Spaanse regering het regiobestuur van Catalonië spoedig afzetten en de leiding overnemen. Waarschijnlijk wordt de regiopresident vervangen. De onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië gaat in tegen de Spaanse grondwet. De huidige leiders van Catalonië kunnen een gevangenisstraf krijgen van 30 jaar.