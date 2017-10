Vice-premier neemt taken Catalaanse president per direct over

Madrid Puigdemont en de deelregering zijn officieel door Madrid zijn afgezet. Dat staat te lezen in de Staatscourant van Spanje.

De Spaanse regering heeft de Spaanse vice-premier Soraya Sáenz de Santamaria aangesteld om de taken van de Catalaanse president Puigdemont over te nemen. Vrijdag verleende het Spaanse parlement toestemming om artikel 155 van de Spaanse grondwet in werking te laten treden nadat het Catalaanse regioparlement de onafhankelijkheid had uitgeroepen. De Spaanse premier Rajoy kondigde direct al nieuwe verkiezingen aan voor Catalonië. Deze verkiezingen worden op 21 december gehouden.