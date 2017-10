Man raakt ernstig gewond bij attractie in Bobbejaanland

In het pretpark Bobbejaanland is zaterdagmiddag een 67-jarige man zwaargewond geraakt toen hij een attractie wilde instappen.

Het incident vond plaats met de attractie ‘Aztek Express’, een soort rupsbaan. Het 67-jarige slachtoffer viel tussen twee gondels in en viel daarna vijf meter naar beneden. Hulpdiensten ontfermde zich over de man die in kritieke toestand is overgebracht naar een ziekenhuis.

Een woordvoerster van het park zegt tegenover VTM Nieuws nog niet te weten hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. “De attractie is op dit moment gesloten en wordt gecontroleerd.” Bobbejaanland staat volledig in het teken van Halloween.