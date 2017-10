Zeker 300.000 demonstranten in Catalonië betogen tegen onafhankelijkheid

In Barcelona zijn vandaag honderdduizenden demonstranten de straat op gegaan om te betogen voor de Spaanse eenheid en tegen een onafhankelijk Catalonië.

Dit meldt de NOS zondag. de betogers noemen zichzelf 'de zwijgende meerderheid'. Sinds het onafhankelijksreferendum is Barcelonië vaak het toneel geweest van onafhankelijkheidsbetogingen. De politie schat dat er 300.000 demonstranten zijn, de organisatie spreekt van 1,1 miljoen deelnemers.

Mogelijk asiel in België voor Puigdemont

Zaterdag riep de Catalaanse leider Puigdemont de Catalanen op om vooral een vreedzaam protest te laten horen. Puigdemont werd door Madrid afgezet als president van Catalonië, maar het is nog de vraag of hij zich daarbij neerlegt, aldus de omroep. Mocht Puigdemont dat niet doen en daarbij gevaar lopen dat hij door de Spaanse politie wordt gearresteerd, dan kan hij in België asiel aanvragen, zo heeft de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken aan de Vlaamse omroep VRT laten weten.