Naam Anne Frank mogelijk op nieuwe Duitse trein

Dit meldt de NOS zondag. De Duitse spoorwegen overwegen nu een van de nieuws hogesnelheidstreinen te vernoemen naar Anne Frank. Volgens de jury is de naam Anne Frank voorgesteld omdat zij staat voor tolerantie en vreedzaam samenzijn met andere culturen. Maar de Duitse media vragen zich af of dit wel een goed idee is. Per slot van rekening werd het Joodse meisje in 1944 per trein naar concentratiekamp Bergen-Belsen afgevoerd, waar ze enkele maanden later overleed.

Deutsche Bahn riep vorige maand mensen op om suggesties te doen voor een naam voor de nieuwe treinen.. Op die oproep kwamen meer dan 19.000 voorstellen en 2500 unieke ideeën binnen, waaruit de jury 25 namen heeft gekozen. Naast Anne Frank worden ook bekende Duitsers als Albert Einstein, Hannah Arendt, Ludwig von Beethoven en Karl Marx genoemd, zo meldt de omroep