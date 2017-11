Man stuurt jarenlang strippers naar zijn buren voor eigen genot

Beter een goede buur dan een verre vriend gaat niet altijd op. Zeker niet bij de buren van de Amerikaan Douglas Goldsberry in de staat Nebraska.

De inmiddels veroordeelde Goldsberry stuurde vier jaar lang tientallen strippers op zijn buren af terwijl hij ondertussen vanuit zijn keukenraam genoot wanneer de strippers voor de deur een kleine performance kwamen gaven.

In de afgelopen jaren passeerden zeker dertig strippers die het leven van de slachtoffers, een stel met twee kinderen, finaal op z'n kop zette. Na het pikante optreden belden de strippers ook altijd aan om geld te vragen terwijl de buurman zijn masturbatieronde weer had gehad.

Buiten dat het gezin zich geterroriseerd voelde, zorgde het voor problemen in de relatie en op hun werk. “Dit is gewoon een ziek verhaal”, vat de advocaat, Chad Brown, de situatie samen in de lokale krant Omaha World-Herald. “Hij vond het plezierig om te zien hoe ver hij kon gaan met de strippers.”

Met de veroordeling van vier jaar gevangenisstraf hangt Goldsberry meer straf boven het hoofd. Op zijn laptop en harde schijf heeft de politie kinderporno gevonden. Als hij hiervoor veroordeeld wordt, krijgt hij nog een gevangenisstraf van twintig jaar erbovenop.