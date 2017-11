Vliegtuig maakt noodlanding omdat vrouw ontdekt dat haar man vreemdgaat

De situatie liep zo uit de hand dat de piloot besloot een tussenstop te maken in India. Vlucht QR-962 van Qatar Airlines was vanuit Doha (Qatar) vertrokken met als bestemming Bali (ndonesië). Aan boord bevond zich een Iraans stel met een kind. De vrouw had al een vermoeden dat haar man haar bedroog en toen hij in slaap viel besloot ze zijn telefoon te onderzoeken. Met de duim van haar slapende echtgenoot ontgrendelde ze zijn smartphone en kon ze zijn berichten lezen. Haar man bleek inderdaad een affaire te hebben.

Noodlanding in Madras

De vrouw werd woedend, begon haar man te slaan en ging tegen hem tekeer. Het vliegtuigpersoneel probeerde tussenbeide te komen, maar daardoor escaleerde de situatie juist. Ook het vliegtuigpersoneel moest het nu ontgelden. De gezagvoerder besloot daardoor om een tussenstop op te maken in Madras (India), Het stel werd daar samen met hun kind uit het vliegtuig. Dit schrijft India Today

Alcohol

Volgens de veiligheidsdiensten had de vrouw gedronken. Maar blijkbaar was zij nog helder genoeg om de smartphone te ontgrendelen. Nadat zij ontnuchterd was, werd het gezin op een vliegtuig richting Kuala Lumpur gezet waar ze een aansluiting terug naar Doha hadden.