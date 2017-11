Oproep WHO: stop gebruik antibiotica bij gezonde dieren

De WHO beveelt aan dat boeren en de voedingsindustrie stoppen met het gebruik van antibiotica om de groei te bevorderen en ziekten bij gezonde dieren te voorkomen. Dit heeft de WHO woensdag bekendgemaakt.

Groeibevordering

De nieuwe aanbevelingen van de WHO zijn bedoeld om de effectiviteit van antibiotica te behouden die belangrijk zijn voor de menselijke geneeskunde door het onnodige gebruik ervan bij dieren te verminderen. In sommige landen is ongeveer 80% van de totale consumptie van medisch belangrijke antibiotica in de dierensector, grotendeels voor groeibevordering bij gezonde dieren.

Ongewenste toename antibioticaresistentie

Overmatig gebruik en verkeerd gebruik van antibiotica bij dieren en mensen draagt bij aan de toenemende dreiging van antibioticaresistentie. Sommige soorten bacteriën die ernstige infecties bij mensen veroorzaken, hebben al resistentie ontwikkeld tegen de meeste of alle beschikbare behandelingen en er zijn maar weinig veelbelovende opties in de onderzoekspijplijn.

'Een gebrek aan effectieve antibiotica is een even ernstige bedreiging voor de veiligheid als een plotselinge en dodelijke uitbraak van ziekten', zegt dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO. 'Sterke, duurzame actie in alle sectoren is van vitaal belang om het tij van antimicrobiële resistentie terug te draaien en de wereld veilig te houden.'

Interventies werken

Een systematische review die vandaag in The Lancet Planetary Health werd gepubliceerd, toonde aan dat interventies die het antibioticagebruik in voedselproducerende dieren beperken, antibiotica-resistente bacteriën in deze dieren tot 39% hebben verminderd. Dit onderzoek heeft direct de ontwikkeling van de nieuwe richtlijnen van de WHO geïnformeerd.

De WHO beveelt ten sterkste aan om het gebruik van alle klassen medisch belangrijke antibiotica bij voedselproducerende dieren te verminderen, inclusief volledige beperking van deze antibiotica voor groeibevordering en ziektepreventie zonder diagnose. Gezonde dieren mogen alleen antibiotica ontvangen om ziekten te voorkomen als ze zijn gediagnosticeerd bij andere dieren in dezelfde kudde of vispopulatie.