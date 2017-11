Nederlandse ambassade in Zimbabwe dicht, BuZa: ga niet de straat op

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat en dat er zich enkele honderden Nederlanders in Zimbabwe bevinden. het ministerie raadt hen aan voorlopig niet de straat op te gaan en de berichten in de media goed te volgen. De Nederlandse ambassade in Harare meldt op Twitter dat er vandaag met een minimum aantal mensen wordt gewerkt en dat de deuren gesloten blijven. Dutch Ambassy Harare: 'Due to current situation in Zim NL embassy in Harare will be minimally staffed & closed to the public on November 15.'

Verandering

Tegenover het NOS 1 Journaal vertelt de eigenaar van een reisbureau in Harare, Goof de Jong, dat het rustig is op straat. Het reisbureau van De Jong bevindt zich tegenover de residentie van president Mugabe. Toen De Jong woensdagochtend door de stad reed, zag hij dat een aantal straten is afgesloten, vooral in de buurt van het parlement en de gerechtsgebouwen. De Jong: 'Ik heb gehoord dat het vliegveld open is, maar het wordt gecontroleerd door militairen.' Ook vertelt hij dat al zijn werknemers op één na gewoon zijn komen werken. Onder de mensen proeft De Jong een zeker enthousiasme. 'Ze hopen op iets nieuws' Volgens NOS-correspondent Bram Vermeulen 'snakken de Zimbabwanen naar verandering en zijn zelfs blij met een militaire overname.

Mugabe zit vast

De omroep meldt verder dat Robert Mugabe (93) vastzit, maar hij zou in veiligheid zijn. Het leger heeft oveheidsgegouwen omsingeld en de staatstelevisie heeft overgenomen. Veel burgers zijn gauw nog naar de bankautomaten gegaan om geld op te nemen. Het leger ontkent dat sprake is van een staatsgreeep, maar de machtsovername vertoont veel kenmerken van een staatsgreep. Het leger zegt te handelen naar de grondwet.