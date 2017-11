Lekkage in Duitse kerncentrale

Het Nedersaksische ministerie van Milieu laat weten dat het om een lekkage gaat in het koelwatersysteem. Dit zou geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De lekkende leiding zal worden vervangen.

De kerncentrale ligt hemelsbreed twintig kilometer van het Drentse Emmen. In 1988 werd de centrale in gebruik genomen ter vervanging van de centrale in Lingen. De kerncentrale zal in 2022 worden gesloten.