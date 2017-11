Dode en 2 zwaargewonden na explosie Belgische staalfabriek

De ontploffing vond plaats in de zone nevenproducten van de cokesfabriek van ArcelorMittal Gent. 'Onze interne hulpdiensten en de externe hulpdiensten kwamen ter plaatse', aldus het Belgische staalbedrijf.

Een dode en twee zwaargewonden

Er viel bij de explosie een dodelijk slachtoffer en twee andere personen raakten zwaargewond maar zijn in stabiele toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens ArcelorMittal is er geen gevaar voor de omgeving. 'De installatie is in veilige toestand gebracht. Het cokesgas wordt afgefakkeld volgens de geldende procedure. Dit leidt tot gecontroleerde vuurtoortsen boven de cokesfabriek die geen gevaar opleveren voor de omgeving', aldus het staalbedrijf.

Onderzoek ingesteld

Het staalbedrijf onderzoekt de precieze omstandigheden en oorzaken van dit ongeval.