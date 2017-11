Zimbabwe juicht na aftreden Mugabe

Na 37 jaar met strakke hand geregeerd te hebben is dinsdag de inmiddels 93-jarige president Robert Mugabe afgetreden in Zimbabwe. Sinds 1980, toen Zimbabwe onafhankelijk werd verklaard, stond Mugabe aan het roer.

Gejuich

Zijn aftreden werd in het parlement bekendgemaakt waarna het gejuich daarbinnen maar ook buiten op de straten in Zimbabwe losbarstte. Eerder nog had Mugabe geweigerd om af te treden, ondanks de militaire overname van vorige week en de dagen van protesten.

Mnangagwa

Zimbabwe's voormalige vice-president Emmerson Mnangagwa zal woensdag als interim-president worden beëdigd en tot aan de nieuwe verkiezingen, die in september 2018 zullen worden gehouden, de resterende termijn van Mugabe dienen.

Mugabe

Op 18 april 1980 werd Zimbabwe onafhankelijk verklaard en het Britse beheer opgeheven. Robert Gabriel Mugabe was sinds 1980 de regeringsleider van de Republiek Zimbabwe, eerst als premier en sinds 1987 als president.