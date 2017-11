Widers ziet Poetin als bondgenoot

Wilders ziet Poetin als bondgenoot in de strijd tegen terrorisme en massa-immigratie uit Afrika. In een interview met Elsevier zegt de PVV-leider: ‘Rusland is geen vijand en dat moeten wij er niet van maken.’

Volgens Elsevier heeft Wilders zelf contact gezocht met de Russische ambassadeur om van gedachten te wisselen over zijn bezoek aan Rusland. Een eerder gepland bezoek tijdens de verkiezingen ging niet door.