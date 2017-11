Gebiedsverbod Imam Fawaz Jneid terecht opgelegd

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag het beroep dat de heer Jneid had ingesteld tegen het aan hem opgelegde gebiedsverbod ongegrond verklaard. Dit gebiedsverbod is aan hem opgelegd voor de duur van zes maanden omdat hij vooral in de Schilderswijk en de wijk Transvaal in Den Haag het jihadistische gedachtengoed verspreidt. Omdat jongeren in deze wijken vatbaar zijn voor het radicale gedachtengoed en Jneid aanzet tot het plegen van terroristische misdrijven is hij een bedreiging voor de nationale veiligheid.