#MeToo voor Doornroosje? Moeder vindt kus in sprookje Doornroosje onaanvaardbaar seksueel gedrag

De vrouw doelt daarmee op het gedrag van de prins die Doornroosje zonder dat zij daar toestemming voor heeft gegeven, wakker kust. Daarmee zou het sprookje een ongewenste seksuele boodschap afgeven aan jonge kinderen: namelijk dat het is toegestaan om vrouwen te kussen terwijl ze slapen, aldus de Britse Sarah Hall. Dit meldt de Daily Mail donderdag.

Niet voor jonge kinderen

De 40-jarige Hall roept de school van haar zesjarige zoon op om het verhaal van Doornroosje uit het curriculum te verwijderen, in ieder geval voor de laagste klassen. Voor oudere kinderen vindt Hall het verhaal van Doornroosje nog wel geschikt, omdat je met deze leeftijdsgroep een gesprek kunt voeren over het geven van toestemming en hoe de prinses zich bij het gedrag van de prins zou kunnen voelen

Op Twitter zegt Sarah Hall over het sprookje : 'Als we nog steeds dit soort verhalen meekrijgen op school, dan zullen we diepgewortelde houdingen tegenover seksueel gedrag nooit veranderen.'

#MeToo

De #MeToo -campagne zou Hall hebben geïnspireerd om een oproep te doen. Op Twitter reageert een zekere Mr. Nobulshit op de oproep van Hall om het verhaal weg te halen uit het curriculum: 'Doornroosje, het gaat hier om een sprookje, een verzonnen verhaal, niet om een handleiding.'