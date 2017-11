Boete voor alcoholverkoop via WhatsApp

De gemeente Hilversum heeft afgelopen week een persoon beboet voor de illegale verkoop van sterke drank in de openbare ruimte. De man kreeg een boete van €1360,-, omdat hij na een bestelling via WhatsApp, drank vanuit zijn kofferbak verkocht. Voor de verkoop van sterke drank op bestelling is een vergunning nodig.

De man was niet in het bezit van deze vergunning en daarmee in overtreding van de Drank- en Horecawet. Het optreden tegen de man was een gezamenlijke actie van gemeente en politie. Burgemeester Pieter Broertjes: “Deze actie is de start van een strenge aanpak van deze drankkoeriers”.

Ontoelaatbaar

Burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum wil hard optreden tegen koeriers die sterke drank verstrekken via sociale media. “Het alcoholgebruik onder jongeren in de Gooi- en Vechtstreek is zorgwekkend. Een koerier die in de avonduren in de openbare ruimte alcohol aflevert aan minderjarige jongeren is absoluut ontoelaatbaar. Deze actie is de start van een strenge aanpak van deze koeriers”, volgens de burgemeester. De gemeente werkt in de aanpak nauw samen met de politie en betrekt ook de regiogemeenten bij deze acties.